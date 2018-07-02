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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.173.906.843 ASELSAN 886.942.802 Garanti Bankası 733.383.762 Kardemir (D) 626.783.365 Petkim 191.217.123 İş Bankası (C) 163.691.355 Koza Altın 163.282.781 Akbank 152.142.803 Halkbank 135.217.487 Ereğli Demir Çelik 132.339.823 Yapı ve Kredi Bank. 128.013.096 Turkcell 107.940.751 Sasa Polyester 98.619.392 Tüpraş 94.937.576 Vestel 93.847.894 Koza Madencilik 80.442.146 Emlak Konut GMYO 78.743.967 Koç Holding 75.570.420 Vakıflar Bankası 71.319.441 İpek Doğal Enerji 66.082.844 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada işlem hacmi sıralaması

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