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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.072.712.561 ASELSAN 660.549.890 Kardemir (D) 550.768.564 Garanti Bankası 530.911.798 Ereğli Demir Çelik 232.981.211 Petkim 225.250.458 Akbank 160.196.835 İş Bankası (C) 156.111.351 Yapı ve Kredi Bank. 140.734.465 T. Halk Bankası 125.351.991 Tüpraş 120.865.537 Koza Altın 110.222.431 Pegasus 89.868.807 Turkcell 83.465.082 Sasa Polyester 69.368.860 Doğan Holding 68.875.829 Koza Madencilik 65.568.951 Vakıflar Bankası 61.156.538 Koç Holding 57.310.383 Bim Mağazalar 57.103.629 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada işlem hacmi sıralaması

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