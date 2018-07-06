Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.358.939.722 Türk Hava Yolları 1.113.092.528 Garanti Bankası 790.438.881 Kardemir (D) 585.691.358 Halkbank 554.931.919 Petkim 236.423.324 Flap Kongre Toplantı Hiz. 224.478.777 Akbank 202.714.281 Türk Telekom 198.287.251 Koza Madencilik 180.882.212 İş Bankası (C) 144.052.022 Yapı ve Kredi Bank. 136.724.305 Turkcell 122.353.150 Ereğli Demir Çelik 120.400.793 Sasa Polyester 120.081.747 İpek Doğal Enerji 117.476.000 Koza Altın 106.366.045 Vakıflar Bankası 90.187.249 Emlak Konut GMYO 83.439.183 Global Yat. Holding 78.005.331(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

