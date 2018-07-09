Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.907.363.510 Türk Hava Yolları 1.752.745.215 Garanti Bankası 949.890.735 Kardemir (D) 787.464.198 Halkbank 640.111.030 Petkim 278.007.424 Akbank 238.363.850 İş Bankası (C) 234.242.421 Koza Madencilik 169.518.809 Yapı ve Kredi Bank. 166.592.067 Koza Altın 161.852.906 Turkcell 152.351.539 Sasa Polyester 146.713.688 İhlas Gayrimenkul 125.047.880 Ereğli Demir Çelik 123.219.453 Türk Telekom 121.324.523 Vakıflar Bankası 113.034.240 İpek Doğal Enerji 95.306.397 Tüpraş 91.272.012 Koç Holding 80.879.866(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

