Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.598.610.394 Türk Hava Yolları 2.065.157.233 Aselsan 1.874.830.921 Kardemir (D) 764.838.340 Akbank 397.689.368 T. Halk Bankası 383.691.152 İş Bankası (C) 236.441.491 Yapı ve Kredi Bank. 230.745.470 Petkim 215.582.095 Ereğli Demir Çelik 196.084.581 Turkcell 176.984.330 Emlak Konut GMYO 168.894.857 Koza Altın 142.057.768 Vakıflar Bankası 139.940.686 Koza Madencilik 125.838.173 Koç Holding 116.411.689 Sabancı Holding 109.790.898 Tüpraş 106.128.284 Sasa Polyester 103.544.078 Bim Mağazalar 101.356.494(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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