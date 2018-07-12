Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.130.420.319 Türk Hava Yolları 2.082.780.683 ASELSAN 1.779.289.983 Kardemir (D) 1.029.426.172 Akbank 372.740.928 Tüpraş 360.791.744 Halkbank 348.515.725 İş Bankası (C) 312.867.048 Turkcell 294.715.698 Ereğli Demir Çelik 290.991.166 Petkim 285.361.316 Yapı ve Kredi Bank. 280.907.654 Koç Holding 174.728.554 Koza Altın 167.453.179 Vakıflar Bankası 152.517.769 Bim Mağazalar 152.195.695 Sasa Polyester 146.851.610 Emlak Konut GMYO 125.655.740 Koza Madencilik 123.658.793 Arçelik 122.746.727(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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