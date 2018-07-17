Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.840.705.191 Türk Hava Yolları 1.675.953.290 ASELSAN 1.452.156.882 Kardemir (D) 699.526.733 Halkbank 259.011.359 Sasa Polyester 233.963.421 Petkim 209.416.154 Akbank 202.232.946 Flap Kongre Toplantı Hiz. 192.665.694 İş Bankası (C) 190.131.711 Yapı ve Kredi Bank. 169.964.306 Ereğli Demir Çelik 164.716.417 Koç Holding 158.475.955 Koza Madencilik 121.764.629 Tüpraş 108.264.570 Arçelik 106.871.611 Vakıflar Bankası 94.389.724 Koza Altın 88.693.147 Pegasus 86.372.366 İpek Doğal Enerji 84.192.469(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

