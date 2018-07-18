Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 2.486.967.239 Türk Hava Yolları 2.406.809.608 Garanti Bankası 1.308.404.540 Kardemir (D) 910.902.458 Halkbank 677.969.496 Akbank 270.806.730 Ereğli Demir Çelik 228.045.296 Petkim 214.622.818 Sasa Polyester 211.307.154 İş Bankası (C) 202.326.083 Yapı ve Kredi Bank. 182.540.051 Turkcell 181.320.228 Koza Altın 162.805.521 Vakıflar Bankası 131.873.006 Koza Madencilik 119.983.768 Bim Mağazalar 114.753.637 Tüpraş 108.982.229 Koç Holding 104.395.801 Sabancı Holding 96.701.565 Pegasus 94.569.786(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

