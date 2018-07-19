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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.379.423.512 Garanti Bankası 1.334.640.316 ASELSAN 1.000.437.765 Kardemir (D) 486.551.984 Koza Madencilik 367.014.973 İpek Doğal Enerji 305.819.391 Ereğli Demir Çelik 277.802.585 Koza Altın 249.640.916 Akbank 242.804.527 Halkbank 174.869.853 Petkim 167.930.854 Yapı ve Kredi Bank. 153.542.870 İş Bankası (C) 132.697.206 Sasa Polyester 128.728.765 Bim Mağazalar 116.698.716 Tüpraş 107.373.342 Arçelik 102.624.698 Turkcell 99.521.685 Koç Holding 96.034.179 Vakıflar Bankası 78.641.076(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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