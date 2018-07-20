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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.084.768.525 Türk Hava Yolları 939.180.942 ASELSAN 613.648.404 Sasa Polyester 541.399.807 Kardemir (D) 387.940.930 Akbank 314.573.864 Halkbank 241.522.181 İpek Doğal Enerji 187.878.606 Koza Madencilik 184.699.897 İş Bankası (C) 126.595.682 Petkim 125.208.814 Turkcell 122.261.922 Yapı ve Kredi Bank. 118.704.834 Tüpraş 116.391.157 Koza Altın 103.245.906 Ereğli Demir Çelik 103.076.946 Vakıflar Bankası 84.377.522 Arçelik 69.570.728 Bim Mağazalar 64.973.069 Flap Kongre Toplantı Hiz. 62.237.414(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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