Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.885.909.479 Türk Hava Yolları 1.543.937.313 ASELSAN 1.543.927.959 Sasa Polyester 674.144.030 Akbank 528.664.330 Kardemir (D) 398.512.760 Koza Madencilik 270.888.913 Halkbank 241.460.935 Yapı ve Kredi Bank. 235.831.633 Turkcell 181.290.040 Ereğli Demir Çelik 177.398.887 Koza Altın 175.964.760 İş Bankası (C) 162.761.111 Vakıflar Bankası 152.413.262 Petkim 143.159.049 İpek Doğal Enerji 134.615.956 Arçelik 133.340.999 Tüpraş 110.666.949 Bim Mağazalar 86.419.293 Koç Holding 85.701.984(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

