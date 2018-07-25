Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.954.386.710 Garanti Bankası 1.599.414.647 ASELSAN 1.586.572.262 Halkbank 881.135.660 Sasa Polyester 624.394.941 Kardemir (D) 617.360.556 Akbank 330.892.116 Koza Madencilik 281.478.308 Vakıflar Bankası 263.167.090 İş Bankası (C) 255.642.918 Yapı ve Kredi Bank. 251.687.658 Eczacıbaşı İlaç 225.156.413 Ereğli Demir Çelik 200.441.407 Koza Altın 189.078.078 Petkim 173.172.530 Turkcell 142.479.488 Tüpraş 129.827.446 İpek Doğal Enerji 128.000.721 Arçelik 97.645.131 Bim Mağazalar 83.542.175(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

