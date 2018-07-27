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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.642.034.208 Garanti Bankası 1.115.131.975 ASELSAN 864.026.817 Kardemir (D) 597.046.989 Sasa Polyester 479.062.795 Halkbank 387.224.415 Akbank 187.970.748 Yapı ve Kredi Bank. 180.864.361 TAV Havalimanları 180.380.176 İpek Doğal Enerji 155.340.121 Koza Madencilik 153.522.093 Vakıflar Bankası 140.852.028 İş Bankası (C) 135.898.884 Petkim 131.301.956 Ereğli Demir Çelik 125.049.209 Koza Altın 117.271.471 Turkcell 106.710.024 Eczacıbaşı İlaç 82.938.722 Tüpraş 72.461.277 Odaş Elektrik 67.050.632(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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