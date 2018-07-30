FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.143.719.094 ASELSAN 934.971.548 Sasa Polyester 920.811.441 Garanti Bankası 763.535.578 Kardemir (D) 394.856.855 Petkim 336.261.779 Halkbank 286.633.345 ICBC Turkey Bank 172.283.352 Vestel 164.785.529 Akbank 143.949.987 İş Bankası (C) 139.668.600 Yapı ve Kredi Bank. 131.388.446 Turkcell 107.889.667 Ereğli Demir Çelik 106.231.985 Vakıflar Bankası 98.096.221 TAV Havalimanları 97.800.795 İpek Doğal Enerji 79.366.498 Koza Altın 78.321.785 Tüpraş 68.603.807 Koza Madencilik 66.966.268(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandıFoça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı
Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artışPamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Petroldeki artış bilet fiyatlarını vurdu! Havada karada denizde zam fırtınası

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

MÜSİAD'dan faiz mesajı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.