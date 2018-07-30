Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.143.719.094 ASELSAN 934.971.548 Sasa Polyester 920.811.441 Garanti Bankası 763.535.578 Kardemir (D) 394.856.855 Petkim 336.261.779 Halkbank 286.633.345 ICBC Turkey Bank 172.283.352 Vestel 164.785.529 Akbank 143.949.987 İş Bankası (C) 139.668.600 Yapı ve Kredi Bank. 131.388.446 Turkcell 107.889.667 Ereğli Demir Çelik 106.231.985 Vakıflar Bankası 98.096.221 TAV Havalimanları 97.800.795 İpek Doğal Enerji 79.366.498 Koza Altın 78.321.785 Tüpraş 68.603.807 Koza Madencilik 66.966.268(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

