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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.271.902.229 Garanti Bankası 811.781.454 ASELSAN 789.696.561 Kardemir (D) 625.072.896 Halkbank 342.702.123 Ereğli Demir Çelik 321.893.084 Sasa Polyester 237.550.896 Vestel 215.226.948 Akbank 195.068.530 Yapı ve Kredi Bank. 185.098.893 Turkcell 180.829.543 Tüpraş 142.080.697 Koza Altın 128.243.936 İş Bankası (C) 120.955.687 Petkim 120.266.757 Koza Madencilik 103.072.774 Soda Sanayii 95.380.797 Sabancı Holding 93.953.211 TAV Havalimanları 85.870.655 Vakıflar Bankası 78.889.886(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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