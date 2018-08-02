Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.336.913.129 ASELSAN 785.719.047 Garanti Bankası 729.390.585 Kardemir (D) 582.543.013 Halkbank 322.076.466 Ereğli Demir Çelik 279.789.437 Sasa Polyester 249.652.802 Yapı ve Kredi Bank. 233.196.863 Akbank 208.312.246 Turkcell 154.797.897 İş Bankası (C) 141.992.727 Petkim 139.170.663 Tüpraş 134.930.379 Koza Altın 112.959.107 TAV Havalimanları 105.923.411 Koza Madencilik 99.639.090 Vakıflar Bankası 97.658.739 Soda Sanayii 87.559.326 Arçelik 83.953.990 Sabancı Holding 79.669.797(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

