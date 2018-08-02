FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.336.913.129 ASELSAN 785.719.047 Garanti Bankası 729.390.585 Kardemir (D) 582.543.013 Halkbank 322.076.466 Ereğli Demir Çelik 279.789.437 Sasa Polyester 249.652.802 Yapı ve Kredi Bank. 233.196.863 Akbank 208.312.246 Turkcell 154.797.897 İş Bankası (C) 141.992.727 Petkim 139.170.663 Tüpraş 134.930.379 Koza Altın 112.959.107 TAV Havalimanları 105.923.411 Koza Madencilik 99.639.090 Vakıflar Bankası 97.658.739 Soda Sanayii 87.559.326 Arçelik 83.953.990 Sabancı Holding 79.669.797(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERPelin hamile mi?Pelin hamile mi?
Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındıAydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı
Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı olduMandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Kuyumcular tatil dönüşünü bekliyor

Kuyumcular tatil dönüşünü bekliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.