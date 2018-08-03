Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.392.501.429 ASELSAN 1.214.292.462 Garanti Bankası 888.516.934 Kardemir (D) 551.279.978 Halkbank 289.405.623 Koza Altın 288.600.962 Tüpraş 225.778.668 Akbank 212.579.340 Petkim 212.334.045 Sasa Polyester 204.924.127 Ereğli Demir Çelik 191.833.679 Yapı ve Kredi Bank. 175.355.217 Koza Madencilik 137.560.403 Doğan Holding 112.762.747 İş Bankası (C) 112.008.295 Turkcell 101.697.612 İpek Doğal Enerji 100.644.829 İhlas Gayrimenkul 96.064.314 Vakıflar Bankası 81.665.022 TAV Havalimanları 73.917.192(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

