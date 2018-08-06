Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.159.234.552 Aselsan 859.891.733 Garanti Bankası 691.552.200 Petkim 577.378.425 Kardemir (D) 492.373.207 Koza Altın 289.688.986 T. Halk Bankası 270.203.283 Akbank 198.497.484 Sasa Polyester 174.479.483 Tüpraş 152.716.044 Koza Madencilik 142.185.252 Doğan Holding 135.198.153 Ereğli Demir Çelik 124.691.151 Yapı ve Kredi Bank. 119.243.393 İş Bankası (C) 106.707.635 Vakıflar Bankası 89.023.308 İpek Doğal Enerji 87.034.531 Eczacıbaşı İlaç 67.452.566 Turkcell 62.501.435 Koç Holding 61.036.936(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

