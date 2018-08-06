FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.159.234.552 Aselsan 859.891.733 Garanti Bankası 691.552.200 Petkim 577.378.425 Kardemir (D) 492.373.207 Koza Altın 289.688.986 T. Halk Bankası 270.203.283 Akbank 198.497.484 Sasa Polyester 174.479.483 Tüpraş 152.716.044 Koza Madencilik 142.185.252 Doğan Holding 135.198.153 Ereğli Demir Çelik 124.691.151 Yapı ve Kredi Bank. 119.243.393 İş Bankası (C) 106.707.635 Vakıflar Bankası 89.023.308 İpek Doğal Enerji 87.034.531 Eczacıbaşı İlaç 67.452.566 Turkcell 62.501.435 Koç Holding 61.036.936(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptıSamsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı
CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yokCHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

İşsizlik maaşında yeni dönem! 'Devamsızlık” koşulu kalkıyor

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Kurban Bayramının 9 gün olmasıyla birlikte otobüs biletleri tükendi

Kurban Bayramının 9 gün olmasıyla birlikte otobüs biletleri tükendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

Samsun'da işten çıkarılan market zinciri çalışanları eylem yaptı

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

CHP'li Kani Beko: 2.5 milyon genç eğitim ve istihdamda yok

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SHURA: Elektrik şebekemiz 60 GW rüzgar ve güneş enerjisini kaldırabilir

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

SÖYLEŞİ - PepsiCo: 2020 hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmak

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,744 lira oldu

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.