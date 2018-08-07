Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.850.419.473 Garanti Bankası 880.344.692 ASELSAN 832.272.851 Kardemir (D) 829.076.120 Halkbank 680.642.916 Petkim 567.358.639 Akbank 211.836.837 Vakıflar Bankası 207.762.682 İş Bankası (C) 181.698.815 Koza Altın 162.540.052 Yapı ve Kredi Bank. 160.351.266 Ereğli Demir Çelik 150.984.581 Sasa Polyester 147.917.160 Tüpraş 145.462.872 Koza Madencilik 106.144.612 TAV Havalimanları 97.874.790 Turkcell 70.839.070 Sabancı Holding 62.034.029 Soda Sanayii 61.813.591 Türk Telekom 58.643.127(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

