Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.640.376.124 Petkim 2.229.678.223 ASELSAN 1.490.944.916 Garanti Bankası 1.338.984.450 Kardemir (D) 793.807.553 Halkbank 719.772.649 Sasa Polyester 368.666.727 Koza Altın 351.777.706 Akbank 337.801.419 Koza Madencilik 284.431.794 İş Bankası (C) 250.691.761 Tüpraş 250.197.580 Yapı ve Kredi Bank. 237.320.068 Doğan Holding 214.074.467 Ereğli Demir Çelik 196.228.532 İpek Doğal Enerji 179.359.514 Vakıflar Bankası 153.499.739 Emlak Konut GMYO 132.016.398 Turkcell 117.681.899 Vestel 109.058.961(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

