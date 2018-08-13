Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.962.893.283 Türk Hava Yolları 1.928.993.001 Petkim 1.564.381.021 ASELSAN 1.343.612.328 İş Bankası (C) 721.073.823 Kardemir (D) 698.015.155 Tüpraş 675.193.649 Akbank 528.789.180 Yapı ve Kredi Bank. 505.572.722 Ereğli Demir Çelik 463.404.894 Halkbank 440.639.987 Turkcell 419.508.520 Sasa Polyester 285.424.481 Koza Altın 265.884.965 Bim Mağazalar 232.619.404 Koç Holding 227.826.884 Sabancı Holding 177.614.386 Soda Sanayii 173.638.805 Vakıflar Bankası 165.168.923 Pegasus 163.057.360(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

