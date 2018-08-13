FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.962.893.283 Türk Hava Yolları 1.928.993.001 Petkim 1.564.381.021 ASELSAN 1.343.612.328 İş Bankası (C) 721.073.823 Kardemir (D) 698.015.155 Tüpraş 675.193.649 Akbank 528.789.180 Yapı ve Kredi Bank. 505.572.722 Ereğli Demir Çelik 463.404.894 Halkbank 440.639.987 Turkcell 419.508.520 Sasa Polyester 285.424.481 Koza Altın 265.884.965 Bim Mağazalar 232.619.404 Koç Holding 227.826.884 Sabancı Holding 177.614.386 Soda Sanayii 173.638.805 Vakıflar Bankası 165.168.923 Pegasus 163.057.360(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırızEÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdürBoydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

TEB Genel Müdürü Leblebici: Birkaç günde piyasaların normale dönmesini bekliyoruz

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (13 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (13 Ağustos 2018)

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi: Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite karşılanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'döviz bozdurun' çağrısına Sivas'tan destek

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Bafra Ovası'nda tarım arazileri su altında

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik’ten 37.4 milyonluk yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

Gürsoy Grup’tan Tataristan'a yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.