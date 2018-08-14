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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.252.230.353 Petkim 1.196.788.668 Türk Hava Yolları 1.104.301.499 Garanti Bankası 1.040.649.692 Kardemir (D) 545.006.444 Tüpraş 477.526.778 Koza Altın 464.041.639 İş Bankası (C) 423.534.799 Akbank 355.424.955 Halkbank 342.523.558 Ereğli Demir Çelik 287.172.345 Yapı ve Kredi Bank. 257.562.067 Emlak Konut GMYO 197.115.675 Turkcell 188.618.065 Sasa Polyester 167.781.619 Bim Mağazalar 159.541.631 TAV Havalimanları 153.832.619 Arçelik 135.935.791 Koç Holding 134.912.492 Doğan Holding 124.219.489(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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