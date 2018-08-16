Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.069.826.499 Petkim 765.347.832 ASELSAN 752.104.391 Garanti Bankası 676.440.948 Kardemir (D) 601.161.925 Halkbank 390.678.756 Akbank 386.405.139 Tüpraş 333.122.630 Ereğli Demir Çelik 285.844.578 İş Bankası (C) 275.221.544 Turkcell 247.963.316 Yapı ve Kredi Bank. 226.943.366 Doğan Holding 212.960.728 Koza Altın 182.515.756 Koç Holding 154.078.672 Bim Mağazalar 113.912.955 Vakıflar Bankası 107.057.677 Arçelik 99.054.363 Sabancı Holding 89.311.846 Emlak Konut GMYO 87.200.173(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

