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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.456.139.626 ASELSAN 887.093.911 Petkim 657.952.577 Garanti Bankası 605.886.787 Kardemir (D) 494.482.640 Akbank 384.676.459 Ereğli Demir Çelik 315.917.537 Tüpraş 273.132.391 Turkcell 227.507.504 İş Bankası (C) 214.120.645 Halkbank 192.632.233 Yapı ve Kredi Bank. 148.206.137 Koza Altın 139.780.318 Koç Holding 116.110.907 Pegasus 111.058.024 Doğan Holding 106.275.118 Bim Mağazalar 103.021.514 Emlak Konut GMYO 84.446.840 Sasa Polyester 80.214.132 Sabancı Holding 79.551.050(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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