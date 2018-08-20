Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları383.326.071Garanti Bankası196.550.073İş Bankası (C)169.784.512Aselsan164.602.857Petkim114.471.989Kardemir (D)102.158.394Akbank87.731.629Ereğli Demir Çelik76.922.764Koç Holding73.335.199T. Halk Bankası58.829.144Bim Mağazalar56.835.704Tüpraş54.626.013Yapı ve Kredi Bank.45.151.769Koza Altın43.317.329Turkcell42.029.446Doğan Holding37.602.032Pegasus34.833.834Sasa Polyester30.823.929Sabancı Holding28.263.093Arçelik25.157.969(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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