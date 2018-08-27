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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 19:35 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 860.017.037 Garanti Bankası 510.522.367 ASELSAN 443.090.158 Petkim 380.339.244 Ereğli Demir Çelik 233.571.711 Koza Altın 231.988.942 İş Bankası (C) 227.654.503 Kardemir (D) 227.201.184 Sasa Polyester 196.826.766 Akbank 183.576.851 Koza Madencilik 174.953.592 Tüpraş 174.670.803 Halkbank 155.047.885 Turkcell 115.173.823 Koç Holding 104.594.210 İpek Doğal Enerji 102.228.269 Arçelik 78.968.641 Doğan Holding 77.604.103 Yapı ve Kredi Bank. 75.666.198 Bim Mağazalar 65.531.624(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

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