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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 739.092.886 Petkim 715.990.799 ASELSAN 691.035.212 Kardemir (D) 438.227.916 Garanti Bankası 427.806.355 İş Bankası (C) 280.608.262 Akbank 223.355.528 Tüpraş 222.954.518 Ereğli Demir Çelik 170.888.248 Halkbank 160.667.177 Koza Altın 117.715.196 Turkcell 114.192.313 Yapı ve Kredi Bank. 113.600.947 Sasa Polyester 110.376.721 Sabancı Holding 107.896.199 Bim Mağazalar 98.055.309 Koza Madencilik 94.670.439 Vestel 93.380.886 Türk Telekom 84.880.437 Koç Holding 75.900.700(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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