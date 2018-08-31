Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 506.766.202 Garanti Bankası 501.862.367 İş Bankası (C) 468.686.627 Petkim 455.777.108 ASELSAN 420.499.166 Kardemir (D) 321.222.618 Halkbank 255.331.947 Turkcell 254.613.588 Ereğli Demir Çelik 221.526.887 Tüpraş 213.316.386 Akbank 203.070.233 Sabancı Holding 113.170.283 Koza Altın 112.070.530 Soda Sanayii 105.408.854 Ford Otosan 103.186.430 Bim Mağazalar 102.061.126 TAV Havalimanları 97.068.496 Sasa Polyester 96.616.491 Yapı ve Kredi Bank. 89.214.360 Koza Madencilik 83.555.926(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

