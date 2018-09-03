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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.017.881.055 ASELSAN 755.148.149 Kardemir (D) 631.427.628 Garanti Bankası 436.723.902 Petkim 358.652.783 İş Bankası (C) 304.918.509 Koza Altın 200.606.601 Akbank 200.182.547 Halkbank 194.841.173 Turkcell 189.438.143 Ereğli Demir Çelik 178.371.148 Tüpraş 167.134.475 Yapı ve Kredi Bank. 144.044.450 Sasa Polyester 124.808.862 Pegasus 99.634.113 Şişe Cam 96.131.196 Koza Madencilik 94.610.475 Sabancı Holding 81.464.428 Soda Sanayii 72.923.902 Vakıflar Bankası 69.494.407(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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