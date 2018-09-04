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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 839.871.939 ASELSAN 673.879.122 Garanti Bankası 409.204.632 Kardemir (D) 399.313.555 Tüpraş 358.376.976 Petkim 281.142.489 İş Bankası (C) 228.201.584 Sasa Polyester 182.425.486 Akbank 181.990.771 Ereğli Demir Çelik 165.231.369 Turkcell 140.126.606 Halkbank 125.909.761 Koza Altın 122.621.816 Yapı ve Kredi Bank. 98.397.739 Ford Otosan 96.258.701 Bim Mağazalar 90.732.756 Pegasus 85.154.227 Vestel 81.553.000 Sabancı Holding 79.642.015 Vakıflar Bankası 74.209.722(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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