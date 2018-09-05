Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 925.121.705 Garanti Bankası 524.196.164 ASELSAN 500.982.407 Petkim 494.342.821 Kardemir (D) 411.007.798 Sasa Polyester 348.044.019 Tüpraş 340.539.970 Akbank 260.220.643 Ereğli Demir Çelik 182.885.658 İş Bankası (C) 176.614.972 Halkbank 152.367.639 Koza Altın 139.766.871 Turkcell 135.914.129 Pegasus 88.079.991 Doğan Holding 87.218.904 Koza Madencilik 87.089.518 Yapı ve Kredi Bank. 85.343.889 Vakıflar Bankası 75.835.354 Sabancı Holding 68.669.859 Bim Mağazalar 67.823.146(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

