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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 632.487.379 ASELSAN 461.745.200 Kardemir (D) 343.506.328 Garanti Bankası 339.078.941 Petkim 298.539.082 Tüpraş 246.646.377 Akbank 243.266.011 Sasa Polyester 225.957.446 Koza Altın 207.628.326 Halkbank 170.708.460 Ereğli Demir Çelik 136.026.294 İş Bankası (C) 131.643.343 Koza Madencilik 114.647.328 Turkcell 104.177.166 Şişe Cam 86.944.391 Bim Mağazalar 66.133.410 İpek Doğal Enerji 61.604.172 Pegasus 61.219.891 Soda Sanayii 60.276.091 Koç Holding 56.333.693(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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