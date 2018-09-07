Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 736.176.271 Garanti Bankası 732.610.996 Akbank 380.205.186 ASELSAN 350.514.690 Kardemir (D) 337.501.254 Petkim 250.064.968 Turkcell 202.648.929 İş Bankası (C) 189.701.612 Sasa Polyester 184.001.325 Ereğli Demir Çelik 179.242.705 Koza Altın 154.720.842 Tüpraş 150.631.636 Flap Kongre Toplantı Hiz. 143.884.000 Halkbank 108.756.125 Koza Madencilik 72.088.889 Soda Sanayii 71.339.326 Koç Holding 69.809.392 Yapı ve Kredi Bank. 67.213.473 Emlak Konut GMYO 66.886.057 Şişe Cam 66.187.917(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

