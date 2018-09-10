Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 596.593.661 Türk Hava Yolları 552.204.322 Aselsan 520.499.661 Petkim 448.381.913 Kardemir (D) 291.976.888 Akbank 259.800.143 Koza Altın 188.190.442 İş Bankası (C) 177.781.628 Sasa Polyester 175.451.753 Flap Kongre Toplantı Hiz. 175.314.126 Yapı ve Kredi Bank. 163.425.891 Turkcell 151.539.335 Ereğli Demir Çelik 103.988.637 Tüpraş 103.649.869 T. Halk Bankası 90.745.370 Koza Madencilik 59.704.078 Bim Mağazalar 56.809.641 Koç Holding 54.012.666 Sabancı Holding 51.336.297 Doğan Holding 47.579.648(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

