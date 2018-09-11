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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.088.504.013 Garanti Bankası 558.595.628 ASELSAN 492.240.171 Kardemir (D) 325.589.284 Petkim 248.675.564 İş Bankası (C) 202.821.183 Tüpraş 185.800.382 Akbank 162.696.650 Turkcell 140.427.038 Koza Altın 130.641.519 Sasa Polyester 118.761.449 Ereğli Demir Çelik 116.166.263 Yapı ve Kredi Bank. 93.350.230 İttifak Holding 91.713.950 Halkbank 79.202.022 Koç Holding 69.675.823 Vakıflar Bankası 67.102.302 Bim Mağazalar 62.470.896 Pegasus 59.274.277 Koza Madencilik 51.733.071(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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