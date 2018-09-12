Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.594.516.618 ASELSAN 754.683.245 Kardemir (D) 620.390.311 Garanti Bankası 594.620.572 İttifak Holding 238.119.601 Petkim 234.931.847 Tüpraş 226.817.949 Akbank 195.269.431 İş Bankası (C) 191.368.899 Ereğli Demir Çelik 172.591.285 Sasa Polyester 151.104.174 Turkcell 124.600.141 Koza Altın 104.051.473 Vakıflar Bankası 101.071.363 T. Halk Bankası 91.238.360 Pegasus 89.033.018 Bim Mağazalar 82.837.292 Yapı ve Kredi Bank. 79.506.457 Türk Telekom 72.364.603 Vestel 70.005.300(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

