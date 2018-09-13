Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.032.408.778 Garanti Bankası 1.265.464.894 ASELSAN 646.398.392 Kardemir (D) 562.629.748 Akbank 510.597.128 Petkim 445.076.421 İş Bankası (C) 285.677.362 Turkcell 268.440.394 Vakıflar Bankası 267.638.054 Halkbank 253.308.139 Tüpraş 235.281.293 Yapı ve Kredi Bank. 234.975.848 Ereğli Demir Çelik 202.673.400 İttifak Holding 185.066.994 Koza Altın 178.116.796 Sasa Polyester 169.860.817 Koza Madencilik 167.033.213 Bim Mağazalar 132.172.805 Türk Telekom 122.103.863 Sabancı Holding 105.404.460(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

