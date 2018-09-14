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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.867.757.407 Türk Hava Yolları 1.134.443.687 ASELSAN 809.201.877 Akbank 731.925.688 Kardemir (D) 427.127.136 Yapı ve Kredi Bank. 351.587.890 İş Bankası (C) 343.008.574 Halkbank 281.004.899 Petkim 241.581.430 Tüpraş 225.600.908 Vakıflar Bankası 219.780.287 Turkcell 213.053.644 Ereğli Demir Çelik 200.155.553 Mavi Giyim 138.853.952 Koza Altın 136.862.823 Sasa Polyester 109.144.652 Türk Telekom 99.395.079 Sabancı Holding 97.877.905 Arçelik 97.584.915 Koç Holding 97.336.760(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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