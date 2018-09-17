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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 980.952.801 Türk Hava Yolları 755.867.229 ASELSAN 520.853.872 İş Bankası (C) 513.967.149 Petkim 433.403.397 Kardemir (D) 325.587.448 Akbank 238.100.221 İhlas Gayrimenkul 174.301.764 Yapı ve Kredi Bank. 162.687.794 Vestel 152.201.434 Koza Altın 134.532.903 Tüpraş 130.572.381 Turkcell 129.829.105 Halkbank 127.622.585 Mavi Giyim 110.958.136 Ereğli Demir Çelik 95.195.826 Vakıflar Bankası 78.440.106 Koç Holding 77.641.766 Sasa Polyester 76.332.651 Soda Sanayii 62.869.252(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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