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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.085.006.755 ASELSAN 956.121.835 Garanti Bankası 772.092.112 İş Bankası (C) 312.483.502 Kardemir (D) 217.142.556 Petkim 193.101.975 T.S.K.B. 181.439.639 Akbank 172.947.291 Yapı ve Kredi Bank. 171.203.075 İhlas Gayrimenkul 151.488.923 Halkbank 148.468.169 Ereğli Demir Çelik 138.027.686 Sasa Polyester 130.624.819 Koza Altın 110.421.216 Tüpraş 95.236.354 Turkcell 89.341.391 Vakıflar Bankası 82.457.274 Pegasus 74.004.801 Türk Telekom 71.429.936 Soda Sanayii 68.691.686(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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