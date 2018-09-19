Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.075.671.546 Türk Hava Yolları 778.280.860 Petkim 716.162.547 ASELSAN 668.684.999 Akbank 452.191.366 T.S.K.B. 379.368.614 Kardemir (D) 375.993.035 İş Bankası (C) 363.370.120 Halkbank 328.205.535 Sasa Polyester 258.151.367 Koza Altın 255.022.480 Yapı ve Kredi Bank. 249.110.443 Turkcell 208.775.427 Türk Telekom 204.852.513 Vakıflar Bankası 178.853.696 Tüpraş 119.630.799 Ereğli Demir Çelik 114.531.828 Sabancı Holding 113.106.264 Koza Madencilik 95.938.081 Emlak Konut GMYO 94.892.979(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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