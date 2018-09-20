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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.929.559.298 Türk Hava Yolları 870.032.183 Akbank 646.256.369 Kardemir (D) 631.041.749 Petkim 613.508.550 ASELSAN 566.223.499 İş Bankası (C) 492.311.869 Yapı ve Kredi Bank. 437.762.871 Koza Altın 382.781.077 Halkbank 364.986.325 Türk Telekom 309.359.902 Koza Madencilik 296.594.268 T.S.K.B. 287.322.976 Vakıflar Bankası 243.605.824 Ereğli Demir Çelik 180.862.847 Tüpraş 179.029.551 Sasa Polyester 174.100.832 İpek Doğal Enerji 141.948.105 Turkcell 136.337.912 Arçelik 135.078.627(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

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