Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.163.998.995 Türk Hava Yolları 897.134.946 ASELSAN 510.375.637 Türk Telekom 360.205.112 Akbank 354.547.745 Petkim 307.804.556 Kardemir (D) 284.955.955 İş Bankası (C) 283.847.510 Tüpraş 271.027.289 Koza Altın 256.138.085 Yapı ve Kredi Bank. 223.334.577 Vakıflar Bankası 222.186.127 Halkbank 218.759.591 Ereğli Demir Çelik 218.336.346 Koç Holding 141.426.398 Koza Madencilik 140.425.211 Arçelik 138.560.812 Turkcell 131.304.286 Bim Mağazalar 83.803.758 Sasa Polyester 83.774.361(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

