Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.777.848.918 Garanti Bankası 1.734.576.494 ASELSAN 785.779.069 Yapı ve Kredi Bank. 592.106.935 Akbank 528.353.384 Halkbank 528.101.762 Türk Telekom 442.565.960 İş Bankası (C) 436.231.895 Vakıflar Bankası 391.452.714 Petkim 359.166.987 Kardemir (D) 308.006.782 Koza Altın 272.548.741 Koza Madencilik 242.903.888 Sabancı Holding 207.392.185 İpek Doğal Enerji 155.154.290 Ereğli Demir Çelik 144.234.317 Tüpraş 132.130.944 Pegasus 120.370.127 Sasa Polyester 110.251.974 Turkcell 104.349.350(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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