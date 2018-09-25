Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 1.513.185.968 ASELSAN 1.298.744.534 Türk Hava Yolları 984.873.330 Türk Telekom 787.477.087 Halkbank 500.644.213 Sasa Polyester 498.603.759 Yapı ve Kredi Bank. 447.362.191 Akbank 406.151.943 Kardemir (D) 366.849.350 Petkim 312.153.664 İş Bankası (C) 306.395.591 Vakıflar Bankası 264.772.268 Koza Altın 189.073.533 Koza Madencilik 159.735.444 Sabancı Holding 158.271.092 Ereğli Demir Çelik 148.948.448 Tüpraş 141.714.440 Pegasus 97.309.771 Turkcell 95.375.105 Bim Mağazalar 85.675.592 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

