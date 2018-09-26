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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 955.930.503 Türk Telekom 807.399.721 Türk Hava Yolları 635.626.632 ASELSAN 621.474.961 Halkbank 343.243.706 Akbank 305.172.125 Kardemir (D) 250.107.318 Yapı ve Kredi Bank. 228.640.689 Vakıflar Bankası 218.840.614 İş Bankası (C) 197.916.110 Petkim 182.366.847 Sasa Polyester 165.780.436 Koza Madencilik 145.898.076 Ereğli Demir Çelik 141.879.595 Tüpraş 124.471.223 Koza Altın 106.642.421 Turkcell 87.290.259 Sabancı Holding 76.548.522 İpek Doğal Enerji 70.463.006 Koç Holding 61.465.504(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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