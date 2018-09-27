Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.132.288.300 Türk Telekom 1.221.609.350 Türk Hava Yolları 1.140.148.822 ASELSAN 904.128.832 Akbank 815.800.332 Halkbank 553.197.446 İş Bankası (C) 491.795.580 Kardemir (D) 398.690.556 Yapı ve Kredi Bank. 394.391.860 Vakıflar Bankası 334.250.801 Petkim 234.074.329 Koza Altın 215.282.074 Ereğli Demir Çelik 203.444.960 Tüpraş 202.152.760 Sabancı Holding 158.467.210 Koza Madencilik 138.748.181 Sasa Polyester 123.837.421 Doğan Holding 108.222.905 Bim Mağazalar 81.665.652 Turkcell 74.135.248(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

