Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.285.829.153 Yapı ve Kredi Bank. 1.090.260.484 Türk Hava Yolları 673.180.665 Akbank 583.027.903 ASELSAN 560.798.281 Halkbank 500.019.789 Vakıflar Bankası 453.590.304 İş Bankası (C) 418.329.575 Türk Telekom 394.977.618 Kardemir (D) 199.159.462 Ereğli Demir Çelik 190.634.818 Petkim 187.490.470 Yataş 179.580.539 Koza Madencilik 157.516.822 Sasa Polyester 145.840.214 Koza Altın 132.945.646 Tüpraş 119.691.446 Turkcell 115.728.937 Sabancı Holding 115.247.092 Bim Mağazalar 110.272.213(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

