Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.602.362.254 Türk Telekom 1.222.552.936 ASELSAN 690.763.104 Türk Hava Yolları 684.260.407 Yapı ve Kredi Bank. 498.288.932 Koza Madencilik 356.048.089 Halkbank 328.357.853 Kardemir (D) 324.591.847 Akbank 306.060.020 İpek Doğal Enerji 281.297.240 Vakıflar Bankası 234.618.950 İş Bankası (C) 229.587.264 Petkim 227.346.118 Koza Altın 201.556.576 Ereğli Demir Çelik 121.101.383 Tüpraş 118.711.293 Sasa Polyester 114.019.376 Sabancı Holding 106.466.433 Turkcell 94.381.879 Şişe Cam 62.232.346(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

