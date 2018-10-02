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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.225.264.538 Türk Hava Yolları 807.248.868 ASELSAN 660.419.510 Türk Telekom 572.485.938 Yapı ve Kredi Bank. 359.047.861 Kardemir (D) 330.226.605 Koza Altın 316.707.300 Akbank 272.736.097 Halkbank 252.359.072 Petkim 229.163.367 Koza Madencilik 217.711.135 İş Bankası (C) 177.959.295 Tüpraş 170.018.701 İpek Doğal Enerji 160.075.496 Vakıflar Bankası 149.449.839 Ereğli Demir Çelik 134.990.102 Sabancı Holding 103.851.106 Turkcell 90.019.988 Sasa Polyester 89.869.716 Vestel 77.637.915(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

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